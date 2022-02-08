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Объявлен конкурс на графический символ узбекского сума

Объявлен конкурс на графический символ узбекского сума

ЦБ Узбекистана объявил открытый конкурс на графический символ национальной валюты.

"В целях повышения международного престижа национальной валюты Узбекистана на финансовых рынках и обеспечения ее признания среди широкой общественности объявлен конкурс по разработке "Символ сума", – сообщает пресс-служба ЦБ республики.

Конкурс открыт для всех граждан Узбекистана до 31 марта 2022 года. Победителя конкурса ждет денежный приз.

Отметим, что только около тридцати мировых валют имеют официально зарегистрированные графические обозначения, соответствующие общемировому стандарту Unicode.

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