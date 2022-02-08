Фейк о переносе столицы опровергли в Казахстане

8 фев. 14:30

Распространяющаяся в социальных сетях информация о переносе столицы Казахстана из Нур-Султана в Костанай - фейк, пишет портал stopfake.kz, созданный при поддержке Мининформации республики.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что [президент] Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Это неправда", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в 1997 году первый президент Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алматы в Акмолу, через год город переименовали в Астану. В марте 2019 года Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь первого президента.