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РФПИ: пик "омикрона" в России может пройти на этой неделе

РФПИ: пик &quot;омикрона&quot; в России может пройти на этой неделе

Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России может прийтись на текущую неделю, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости", - заявил Дмитриев.

Он отметил, что использование вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло России справиться с новым штамм лучше, чем большинству стран.

Также глава РФПИ напомнил о необходимости ревакцинации.

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