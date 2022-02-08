Во Франции рассказали, что поможет вывести из кризиса с Россией

8 фев. 14:02

Запуск газопровода "Северный поток-2" является одним из основных пунктов выхода из кризиса с Россией, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток 2"- один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

По словам Ле Мэра, вопрос запуска газопровода является стратегическим как для России, так и для Европы.