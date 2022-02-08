Песков прокомментировал договоренность о визите Путина в Турцию

8 фев. 13:58

Договоренность между Россией и Турцией о визите президента России Владимира Путина достигнута, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в перспективе такой визит есть. Об этом визите, как мы уже неоднократно говорили, Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган условились", - цитирует его ТАСС.

Песков напомнил, что главы государств договорились, что визит будет совершен, когда позволят их графики и ситуация с коронавирусом.

Он уточнил, что на сегодняшний день конкретных дат нет, однако заверил, что по дипломатическим каналам они будут согласованы.

Напомним, накануне официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что дата визита президента РФ в Турцию может стать известна в ближайшие дни.