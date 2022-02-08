В Кремле затруднились предположить, когда в России ослабнет инфляционное давление

8 фев. 13:51

На экономику России продолжается инфляционное давление, трудно прогнозировать, когда оно ослабнет, сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление продолжается. В первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию", - отметил он.

По словам Пескова, "инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано".

Представитель Кремля напомнил, что правительство продолжает принимать энергичные меры на этом направлении, давление инфляции на наиболее уязвимую часть населения удалось сдемпфировать благодаря индексации соцвыплат. "Произошло повышение [размеров выплат] по реальной инфляции, а не той, которая планировалась", - указал Песков.