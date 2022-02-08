Азербайджан и Турция обсудили вопросы расширения военно-технического сотрудничества

8 фев. 13:47

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с замминистра национальной обороны Турции Мухсином Дере, в ходе которой стороны обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере", - сказано в сообщении.

Помимо этого, представители оборонных ведомств рассмотрели вопросы участия ВВС Азербайджана в фестивале авиации и космических технологий "Технофест-2022", который пройдет 26-29 мая в Баку.