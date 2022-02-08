Еще пять временных больниц построят в Карабахе и Восточном Зангезуре

8 фев. 13:39

На освобожденных землях Азербайджана будут действовать в общей сложности шесть больниц модульного типа, рассказал глава департамента стратегического анализа Госагентства обязательного медицинского страхования Араз Насиров.

"В настоящее время решаются работы по документации для строительства больниц модульного типа в Агдаме, Джебраиле, Кельбаджаре, Зангилане и Губадлы", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

В данный момент такая больница уже действует в Шуше.

Насиров подчеркнул, что модульные больницы будут работать только до открытия полноценных крупных больниц, которые построят в каждом из этих районов.