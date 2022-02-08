Армения не намерена присоединяться к Союзному государству России и Беларуси

8 фев. 13:18

В МИД Армении прокомментировали заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности присоединения Армении к Союзному государству России и Беларуси.

Ранее Лукашенко в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву выразил мнение, что Армении "деваться некуда".

О том, что в планах Армении нет вступления в Союзное государство написал в своем Facebook пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян.

"Мы убеждены, что своеобразный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутреннюю политическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и ее внешней политике", - сообщил Ваан Унанян.