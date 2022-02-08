В КЧГУ будут дублировать мультфильмы

8 фев. 13:08

В скором времени в Карачаево-Черкесском государственном университете им. У.Д.Алиева в Черкесске заработает профессиональная студия звукозаписи для дублирования мультфильмов на языки народов республики, - сообщает сайт главы и правительства региона.

Студию оснастят всем необходимым профессиональным оборудованием, а практиковаться в работе со звуком будут студенты вуза. Как полагают в правительстве, работа по дубляжу поможет молодежи КЧР лучше узнать родную речь, - передает "АиФ-Ставрополье".

Пока готовится помещение будущей студии и закупается ее оборудование, специалисты Центра исследования языков КЧР при университете уже начали переводить первый мультфильм.

Напомним, программа популяризации языков республики среди подростков победила в конкурсе молодежных проектов СКФО, проводившемся Федеральным агентством по делам молодежи.