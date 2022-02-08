Баку: Ереван срывает договоренности по пропавшим без вести

8 фев. 13:02

Заявление пресс-секретаря МИД Армении о непринятии Ереваном обязательств по предоставлению Баку информации о гражданах Азербайджана, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, и о местах массовых захоронений, в обмен на возвращение восьми военнослужащих армянского происхождения, представляет собой вопиющий пример пренебрежения нормами международного гуманитарного права и принципами гуманизма. Такое сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В Баку напомнили МИД Армении, что в соответствии с обязательствами, взятыми Ереваном на себя согласно Женевской конвенции 1949 года и ее протоколам, а также нормами международного гуманитарного права в целом, армянская сторона обязана предоставить азербайджанской информацию о гражданских лицах и военных гражданах Азербайджана, ставших жертвами совершавшихся систематически ВС Армении убийств, и о местах их массовых захоронений.

В МИД АР отметили, что одним из основных вопросов повестки дня встречи, состоявшейся 4 февраля в видеоформате по инициативе президента Франции с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона в качестве председателя ЕС, президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стали именно гуманитарные. В связи с этим президент Азербайджана ораил внимание на важность информирования о судьбе в общей сложности 3890 граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенка, 267 женщин и 326 стариков во время Первой армяно-азербайджанской войны, а также предоставления Ереваном данных о местах массовых захоронений. Этот вопрос получил поддержку со стороны президентов Франции и Совета Европейского Союза, армянская сторона, несущая ответственность за выяснение судьбы около 4 тыс пропавших граждан Азербайджана, дала обещание сотрудничать в этом вопросе.

В азербайджанском министерстве подчеркнули, что продолжение Арменией политики отрицания на фоне обнаружения и передачи другой стороне тел 1708 военнослужащих ВС РА в результате гуманистических шагов Азербайджана, отрицание обязательств, взятых Ереваном на себя на основе международного гуманитарного права, а также во время встречи 4 февраля, полностью выходит за рамки морально-этических и международно-правовых рамок.

"Мы призываем международное сообщество оказать давление на Армению, действовать ответственно и требовать выполнения обязательств по выяснению судеб пропавших граждан Азербайджана, ставших кровавым наследием Первой армяно-азербайджанской войны", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

В сообщении также указано, что Международный Комитет Красного Креста создал базу ДНК более 3 тыс человек на основе образцов ДНК, взятых у членов семей пропавших без вести. И на основании информации, которую предоставит Армения, может быть уточнена судьба граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате массовых захоронений, о которых нет никаких сведений в течение почти 30 лет.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил о том, что "армянская сторона не брала на себя каких-либо односторонних обязательств по выяснению судьбы пропавших без вести".