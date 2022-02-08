Жителя Нур-Султана заподозрили в хищении биткоинов на 130 млн тенге

8 фев. 12:49

В Нур-Султане задержали мужчину, который подозревается в краже биткоинов, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Местная жительница в ведомстве заявила, что неизвестный обманом присвоил ее биткоины на сумму 130 млн тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый 37-летний житель столицы. Мужчина обманным путем получил доступ к биткоин-кошельку и в течение 3 месяцев похищал биткоины. В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело направлено в суд, а мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.