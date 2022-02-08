В Краснодаре на 35 километров продлят нынешние трамвайные линии

8 фев. 12:49

В скором времени мэрия Краснодара заключит два трехсторонних соглашения для строительство новых трамвайных линий.

Первым направлением станет микрорайон Гидростроителей к нему будет продлена трамвайная линия от улицы Мачуги. Также до Багряной и далее, в сторону Восточного обхода, продлят трамвайную линию по ул. 40 лет Победы. Здесь же построят и новое трамвайное депо, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов, сообщает РБК Краснодар.

Общая протяженность трамвайных линий составит более 35 км, их строительство обойдется в 20 млрд рублей, а на маршруты на них выйдут 65 трамваев.

Соглашения могут быть подписаны уже в марте 2022 года. Параллельно будут изыматься земельные участки под будущее строительство, а реализация обоих проектов начнется в середине 2024 года. Само строительство займет еще полтора-два года.