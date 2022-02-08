Стало известно, почему Украине не стоит рассчитывать на НАТО

8 фев. 12:34

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал, почему киевские власти могут не рассчитывать на НАТО в случае возможного конфликта с Россией.

Он напомнил, что согласно пятой статье устава Альянса, при нападении на члена НАТО союзники "одномоментно" встанут на его защиту. С Украиной ситуация обстоит иначе, и организация будет избегать двузначности.

"Тем самым НАТО сигнализирует, что не будет делать этого ради страны, которая не входит в альянс. А Украина — такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней", - приводит его слова РИА Новости.

Волкер подчеркнул, что такая ситуация даст "зеленый свет" потенциальному агрессору, поскольку НАТО не будет ввязываться.