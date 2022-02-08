Ильхам Алиев открыл подстанцию "Яшма", связывающую энергосистемы России и Азербайджана

8 фев. 12:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой подстанции "Яшма", имеющей межгосударственное стратегическое значение.

Подстанция "Яшма", координирующая энергосистемы России и Азербайджана, была построена в 1971 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. По поручению президента Ильхама Алиева она была полностью реконструирована.

Сегодня глава государства ввел подстанцию в действие.

Благодаря капитальной реконструкции 330/220/110/10-киловольтной подстанции "Яшма" системного значения удалось нарастить ее пропускную способность, повысить надежность и устойчивость межгосударственного и внутреннего электроснабжения, сократить потери, применить современные технологии.

Кроме того, создание современных цепей управления, релейной защиты и автоматики позволит предотвратить отказ и повреждение оборудования, обеспечит быструю, селективную, надежную работу защит и быстроту оперативных действий.