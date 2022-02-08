Нетрезвый водитель "порезвился" во дворе ростовской многоэтажки

8 фев. 12:22

Ростовские полицейские задержали водителя иномарки по подозрению в умышленном повреждении более десятка машин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Накануне вечером в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение от граждан, проживающих в жилом комплексе "Екатерининский", сообщивших, что водитель автомобиля Chevrolet въехал во двор многоэтажного дома и стал таранить припаркованные автомобили. Водителя задержали, по внешним признакам он был пьян, что подтвердило и медицинское освидетельствование – в его крови было 1,1 промилле алкоголя", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Задержанный - 29-летний житель Орловского района Ростовской области. ранее он был лишен права управления автомобилем за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Установлено, что он умышленно повредил 15 автомобилей.

"Мотивы его неадекватного поведения устанавливаются", - говорится в сообщении.