Стало известно, когда подорожают туры в Египет

8 фев. 12:19

Туроператоры предупреждают, что к 8 марта цены на путевки в Египет вырастут.

"Стоимость недельного тура с заездом на 23 февраля в Шарм-эш-Шейх стартует от 37,9 тыс рублей на двоих в отель "три звезды" с завтраками. В начале марта подобный тур обойдется уже как минимум на 13% дороже и более - от 42,9 тыс рублей в тот же самый отель на тех же условиях", - поделились в компании "Интурист".

Предстоящее повышение цен - сезонное явление, добавили в пресс-службе компании Anex Tour. "Действительно, в феврале и конце января цены на отдых в Египте имеют тенденцию к снижению за счет прохладных месяцев. Далее цены стабилизируются в соответствии со снижением ветров на курортах", - сообщил представитель туроператора.