Лжестроителей, претендовавших на гостендеры, обезвредили в Грузии

8 фев. 12:05

В Грузии уличены в мошенничестве два человека, занимавшихся групповым изготовлением и использованием фальшивых документов, такое сообщение распространила Следственная служба Минфина страны.

Как установило следствие, обвиняемые от лица четырех компаний, которыми они управляли, подписали друг с другом поддельные договоры и выписали ложные счет-фактуры на 1 112 800 лари ($370 тыс) за якобы выполненные строительные услуги.

Таким образом мужчины имитировали наличие опыта строительных работ, на основании которого они приняли участие в государственных тендерах, передает Sputnik Грузия.

Идет следствие по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" Уголовного кодекса Грузии.