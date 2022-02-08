Казахстанских майнеров ждут серьезные налоги

8 фев. 12:03

В ближайшее время правительство Казахстана подготовит комплекс мер по регулированию и развитию майнинга криптовалют – такое поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля", - сказал Токаев, пояснив: необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, а также другие аспекты их деятельности, передает "Интерфакс".

"Государство не против "белого" майнинга, но работающие в этой сфере должны иметь лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги", - сказал президент.

Налоги на майнинг серьезно вырастут, поскольку текущая ставка - 1 тенге за киловатт мощности - ничтожно мала ($1=431,37 тенге), правительству предстоит проработать вопрос кратного увеличения этого налога, подчеркнул глава государства.

На сегодняшний день работающие в Казахстане нелегальные криптофермы потребляют более 1,4 ГВт электроэнергии, что в два раза больше, чем энергопотребление официально работающих майнеров.