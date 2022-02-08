В Подмосковье деревня осталась без газа из-за возгорания газопровода

8 фев. 11:55

Факельное возгорание газопровода в городском округе Мытищи оставило без газа 120 домовладений деревни Погорелки.

"От газоснабжения было отключено 120 домовладений дер. Погорелки. Угрозы для жизни и здоровья жителей находящихся рядом населенных пунктов нет. В настоящий на момент на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы, по их окончании газоснабжение потребителей будет оперативно восстановлено", - сообщили в пресс-службе АО "Мособлгаз".

Выяснилось, что газопровод был поврежден в результате несанкционированных работ по уборке снега. "Работы в охранной зоне газопровода проводились без согласования с газовой службой", - подчеркнули в "Мособлгазе".

Ранее сообщалось, что факел огня высотой семь метров образовался в районе Мытищ в результате повреждения газопровода.