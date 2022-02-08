СМИ: 94-летняя россиянка умерла на борту самолета Москва-Ереван

8 фев. 11:52

Пожилая гражданка России скончалась на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван. Об этом пишут армянские СМИ.

Как передает shamshyan.com, примерно в 03:10 ночи в центр оперативного управления полиции Армении обратились из службы авиабезопасности аэропорта "Звартноц" и сообщили, что в самолете умер пассажир.

На место событий прибыли сотрудники линейного отдела полиции аэропорта, они установили личность погибшей, которой оказалась 94-летняя гражданка РФ.

В полиции Sputnik Армения подтвердили, что россиянка 1928 г.р. скончалась на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Ереван.