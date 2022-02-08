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ДТП с участием скорой помощи произошло в Махачкале

ДТП с участием скорой помощи произошло в Махачкале

В результате автоаварии в Махачкале с участием кареты скорой помощи пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

По данным ведомства, примерно в 18:00 скорая столкнулась с автомобилем Lаda Priora. По предварительным данным, четверо пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств случившегося. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Дагестана также организовала проверку по факту ДТП с участием машины скорой помощи.

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