Кража из самолета "Судного дня" стала в копеечку жителю Таганрога

8 фев. 11:42

Министерство обороны РФ направило в городской суд донского Таганрога иск о возмещении 2,7 млн рублей за кражу из самолета "Судного дня", находившегося на ремонте на аэродроме ТАНТК имени Бериева.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. 37-летний житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл из самолета 39 радиостанций и пять плат, полагает следствие, - передает "АиФ-Ростов".

По уголовному делу о краже проводится допрос свидетелей, и если вину местного жителя докажут, то помимо возмещения ущерба ему грозит до 10 лет тюрьмы. Обвиняемый арестован.

Напомним, обкраденный Ил-86 называется "Судный день", поскольку предназначен для управления Вооруженными силами в случае конфликта с применением ядерного оружия. Всего выпущено четыре таких лайнера.