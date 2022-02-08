Производство электрокаров Volkswagen запустят в Узбекистане

8 фев. 11:38

Делегация ООО "Фольксваген Груп Рус" во главе с гендиректором Штефаном Меха посетила Узбекистан, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

На встрече с представителями ведомства гостей ознакомили с планами по развитию в республике выпуска автомобильного топлива класса Евро-5 – в частности, стороны обсудили работу завода GTL и реконструкцию Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Интерес делегации "Фольксваген Групп Рус" вызвал возможность запуска в стране производства электрокаров.

Кроме того, представители компании ознакомились с проектами по развитию возобновляемых источников энергии. Стороны затронули и перспективные совместные проекты.