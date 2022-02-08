В России выявили свыше 13 млн случаев коронавируса

8 фев. 11:24

За минувшие сутки в России выявили 165 643 новых случаев коронавируса, с начала пандемии - свыше 13 млн случаев.

Общее число инфицированных в России достигло на 8 февраля 13 147 666 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 12 902, Санкт-Петербурге - 11 014, Московской области - 8 486. В в Краснодарском крае новых случаев 2 907, в Ставропольском крае - 1 045, в Крыму - 887, в Дагестане - 726, в Чечне - 570, в Адыгее - 510, в Кабардино-Балкарии - 402, в Карачаево-Черкесии - 395, в Ингушетии - 365, в Северной Осетии - 213.

Госпитализированы 20 185 человек, на 86,2% больше, чем накануне. Выздоровели за сутки 81 188 человека, с начала пандемии - 10 706 142.

Умерли за сутки 698 пациентов с коронавирусом, за все время - 336 721 человек.