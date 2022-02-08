Власти: заблокировать онлайн-казино в Узбекистане невозможно

8 фев. 11:24

Полностью заблокировать онлайн-тотализаторы в Узбекистане на сегодняшний день практически невозможно, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Русланбек Давлетов.

Он признал, что Узбекистан столкнулся с серьезной проблемой в виде азартных игр, действующих онлайн, и решить ее не так просто: даже если заблокировать сайты казино и тотализаторы, то все желающие подключатся к ним через VPN.

"У таких компаний все серверы находятся за границей. Их очень сложно с технической точки зрения блокировать. Можно, конечно, хотеть, чтобы серверы этих компаний были в Узбекистане, но это невозможно сделать", - приводит слова главы Минюста "Подробно.uz".

Давлетов подчеркнул, что даже большие страны не в состоянии заставить эти компании держать серверы не за границей. Министр указал, что именно поэтому власти считают необходимым очень жесткий контроль в этой сфере.