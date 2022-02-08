Конфеты Порошенко не доехали до России

8 фев. 11:22

Самарские таможенники проявили бдительность и не впустили в Россию фуру, ввозившую в страну почти 20 т украинских конфет Roshen производства кондитерской фабрики Петра Порошенко, которые следовали из Казахстана под видом местных сладостей, - сообщили в пресс-службе ФТС России.

"Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 т украинских конфет. При досмотре в районе Маштаково Оренбургской области в грузовом отсеке фуры нашли коробки с логотипом казахстанских конфет, однако внутри их находились запрещенные к ввозу конфеты Roshen. Большая часть товара находилась в упаковке украинского производителя", - , - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Весь контрафактный товар изъят, водитель транспортного средства может стать фигурантом дела об административном правонарушении по статье "несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию" КоАП РФ.