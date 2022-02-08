В МИД надеются на благоразумие в ЕС и отказ от новых санкций против России

8 фев. 11:06

Есть надежда, что ЕС не введет против России новые санкции, от которых пострадает международная финансовая система, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости во вторник.

"Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - сообщил Панкин.

В последнее время в ЕС звучат заявления о возможных серьезных дополнительных экономических санкция в отношении России, если ситуация вокруг Украины обострится. Москва продолжает категорически отрицать якобы готовящиеся планы по эскалации ситуации.