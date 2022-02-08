Токаев озвучил ущерб бизнеса от январских беспорядков

8 фев. 11:06

Казахстанский малый и средний бизнес из-за январских беспорядков в стране понес ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге (более $232 млн), - заявил сегодня в ходе расширенного заседания правительства президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел значительные убытки, по послежним данным – ему причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге", - сказал он, передает ТАСС.

Сейчас перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции, - добавил казахстанский лидер.