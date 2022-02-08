Крымские татары не одобрили проукраинской позиции Турции

8 фев. 10:52

Турецким властям нужно следовать современным реалиям и смириться с историческим выбором крымчан воссоединиться с Россией, - заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

"Партии власти Турции пора принять здравый расчет и признать полуостров Крым частью России, а также смириться с возвращением Крыма в родную гавань", - сказал Умеров, передает РИА Новости.

В то же время турецкие власти, отказываясь признавать Крым, избрали тактику заигрывания с Украиной.

"Это лишь сиюминутное желание экономической выгоды и не более. Украина стоит на пороге необдуманных шагов, которые могут окончательно стереть с лица земли такое себе явление как украинское государство", - сказал Умеров.

Также глава крымских татар заверил, что вне зависимости от исхода "этой грязной игры", крымские татары будут отстаивать суверенные границы Российской Федерации и интересы российского Крыма от любых посягательств.