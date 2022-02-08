В Роспотребнадзоре ждут новой волны коронавируса к апрелю

8 фев. 10:46

К началу марта, по прогнозам директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаила Щелканова, заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться, новый всплеск может случиться в середине весны.

"После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум", - пояснил специалист.

Затем, считает Щелканов, волна придет "в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы".