США: предоставление информации о пропавших без вести в Карабахской войне критично для прочного мира

8 фев. 10:43

Предоставление исчерпывающей информации о людях, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, имеет критическую значимость для установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. Такое сообщение распространил Госдепартамент США в Twitter.

В нем говорится, что Вашингтон приветствуем освобождение Азербайджаном задержанных армянских военнослужащих. "Предоставление полной отчетности по лицам, пропавшим без вести, в том числе с 1990-х годов, имеет решающее значение для прочного мира в регионе", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, накануне Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, вернул Армении восемь военнослужащих ВС РА, часть из них были задержаны при пресечении провокации, совершенной ВС Армении на Кельбаджарском направлении государственной границы.

В связи с этим Служба госбезопасности Азербайджана уточнила, что в ответ на этот гуманитарный шаг Ереван должен предоставить Баку информацию об азербайджанских военных и гражданских лицах, погибших в начале Карабахской войны и, скорее всего, захороненных в братских могилах, а также сведения о местонахождении таких братских могил.