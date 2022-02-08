В Алматы столкнулись 13 автомобилей

8 фев. 10:30

Массовое ДТП в Алматы произошло на скользкой дороге, пострадали двое, в том числе ребенок.

Столкновение случилось в 08:45 в Бостандыкском районе Алматы. "В нем участвуют 13 автомашин. Указанные транспортные средства столкнулись по улице Жарокова, в северном направлении. Вследствие аварии пострадали два человека: 51-летняя женщина, управлявшая автомашиной Toyota Prado, а также 12-летний мальчик, следовавший в качестве пассажира в автомашине марки Lexus. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - рассказал начальник управления дознания департамента полиции Алматы Олжас Шарипов.

Правоохранители проводят расследование ДТП, назначен ряд экспертиз. Утром в Алматы были сложные погодные условия – туман и гололед.