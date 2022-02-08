На юге России стартовали масштабные учения

8 фев. 10:30

С ростом напряженности, спровоцированной отсутствием внятного ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности и эскалацией на российско-украинской границе, на 15 полигонах юга России стартовали более 30 двусторонних ротных тактических учений, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В каждом из учений участвуют около 400 военнослужащих, около 80 единиц военной и специальной техники, среди которой - танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", различные артиллерийские установки, - передает ТАСС.

Учения продлятся ближайшие три недели, в них задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО, - говорится в сообщении.