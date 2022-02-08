В Грузии коронавирусом заразились еще 24,6 тыс человек

8 фев. 10:16

За минувшие сутки в Грузии выявили 24 616 случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 1 350 454 человек.

За 24 часа вылечился 18 221 человек, с начала пандемии - 1 124 442. Умерли за сутки 54 пациента, за все время - 15 300.

В Грузии за сутки сделан 73 251 тест, доля инфицированных из общего числа протестированных составила 33,61%.

В карантине находятся 43 человека, в стационарах наблюдаются 6 082, в ковид-гостиницах остаются 1 897.