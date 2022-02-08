Свидетельства о смерти станут электронными в России с 1 марта

8 фев. 10:11

С 1 марта вступит в силу постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, электронное свидетельство о смерти можно будет получить, подписав с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом формирование электронного документа станет обязательным. Получить доступ к нему можно будет в своем личном кабинете на портале "Госуслуги".

Кроме того, в России будет создан единый федеральный реестр свидетельств о смерти, в него войдут сведения от медицинских организаций, Федеральной налоговой службы (ФНС), Пенсионного фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования.