Власти Армении решили не сажать в тюрьму переданных Азербайджаном военных

8 фев. 10:06

Следственный комитет Армении отпустил шестерых из восьми армянских военных, которых Баку вернул Еревану, сообщает издание "Жоховурд".

Ранее пресс-секретарь СК РА Вардан Тадевосян заявил, что переданные Азербайджаном Армении восемь военных уже допрашиваются следователями.

По данным издания, допрос, длившийся около 7-8 часов, проходил в напряженной и тяжелой атмосфере, поскольку разгневанные родственники военнопленных устроили шум и попытались разбить окна здания военного следственного управления. Однако сотрудники полиции смогли сдержать ситуацию. Как пишет газета, родители требовали одного – чтобы правоохранители поскорее отпустили их сыновей.

Отмечается, что в результате допроса были освобождены шестеро военнопленных, а двоих перевели в военкомат для решения вопроса их службы.