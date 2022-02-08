Казахстан начинает масштабную борьбу с коррупцией

8 фев. 9:57

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ об утверждении концепции антикоррупционной политики республики на 2022-2026 годы.

"Утвердить прилагаемые: Концепцию антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы; изменения, которые вносятся в некоторые указы президента страны", - говорится в указе, опубликованном в системе нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

Одной из главных проблем страны в концепции названа "бытовая" коррупция, вызванная взаимодействием граждан и предпринимателей с представителями государственных органов и организаций в повседневной жизни - факты взяточничества составляют более 50% в структуре коррупционной преступности.

Еще одна ключевая проблема - недостаточная прозрачность закупок. В 2020 году доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составила 35%, или 7% в структуре ВВП Казахстана, "что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок".

"Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы государственных закупок. Каждое пятое коррупционное преступление совершено в данной сфере", - говорится в документе.

Также планируется серьезно ограничить привилегированный доступ госпредприятий к ресурсам, рынкам и финансам, который ставит частные компании в невыгодное положение и сводит на нет их усилия по экономической диверсификации, прямым иностранным инвестициям и росту производительности, а также создает условия для коррупции.

"Значительная часть государственных закупок распределяется безальтернативно между компаниями с государственным участием, что девальвирует возможность использования данного института для развития малого и среднего бизнеса", - отмечается в концепции.

Также будет пересмотрен механизм оценки экономической обоснованности проектов, предусматривающих бюджетные вливания.