Серийный похититель автомобилей предстанет перед судом в Минводах

8 фев. 9:58

Житель Ставропольского края ответит перед судом за кражу пяти автомобилей, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

Многоэпизодное уголовное дело было открыто против 36-летнего ранее судимого жителя Предгорного округа - его обвиняют в пяти преступлениях по ч.ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража).

За год мужчина похитил пять машин, преступления он совершал в Ессентуках и других городах Кавказских Минеральных Вод.

"Для этого он специально ездил по региону и выбирал транспортные средства, припаркованные в местах, где нет камер видеонаблюдения и не предусмотрена охрана", - отметили в полиции.

Рецидивист воровал автомобили взламывая двери и замки зажигания. Украденные машины он впоследствии продавал. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Похититель был схвачен с поличным в момент совершения очередной кражи.

За время следствия четыре автомобиля были найдены и возвращены хозяевам.

"В настоящее время собрана доказательная база противоправной деятельности обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу", - заключили в МВД.