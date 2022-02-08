Газопровод горел в Мытищах

8 фев. 9:51

В поле на территории городского округа Мытищи было замечено факельное горение высотой 7 м - горел подземный газопровод.

"Поступило сообщение о факельном горении в поле за ул. Школьная в дер. Беляниново. В поле проводится строительство объездной дороги. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается факельное горение в поле, факел высотой 7 м, угрозы строениям нет", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

К тушению пожара были привлечены 29 человек и девять единиц техники, в 9:03 факельное горение прекратилось. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара уточняется.