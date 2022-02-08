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В Узбекистане спасли человека и его щенка, застрявших в колодце

В Узбекистане спасли человека и его щенка, застрявших в колодце

Житель Ангрена вместе со своим щенком провалился в глубокий колодец, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Накануне спасателям города поступил сигнал о том, что мужчина с питомцем не может выбраться из колодца самостоятельно. Бригада немедленно выехала к месту.

Оказалось, что первым в 16-метровый люк упал щенок. Хозяин хотел спасти свою собаку самостоятельно при помощи спуска вниз на веревке. Но мужчина провалился на дно после того, как трос оборвался. В результате спасателям удалось вытащить и жителя, и его четвероногого друга.

 

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