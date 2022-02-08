В Турции нашли порт древнего греческого Атарнея

8 фев. 9:40

Турецкие ученые установили, на какие руины наткнулся у побережья Эгейского моря в районе Измира турецкий дайвер Денем Орхун, работающий в США, - сообщает Hurriyet Daily News.

Это остатки гавани древнегреческого города Атарней - Орхун наткнулся на круглые колонны еще полтора года назад, сделал несколько снимков и передал их археологам, находящимся на раскопках в античном городе Пергам, - передает РИА Новости.

У специалистов ушел год на то, чтобы установить, что обнаружил дайвер, но теперь все стало ясным - район объявлен охраняемым объектом первой степени, а руинам греческого порта присвоили статус "археологического памятника".

И это очень важно – ведь формально памятник относится к истории Греции, отношения с которой у Турции далеко не безоблачные. Тем не менее, власти Турции присвоили древнегреческому порту статус археологического памятника.

Как выяснили ученые, расцвет Атарнея пришелся на IV век до н. э., когда он был резиденцией Гермия – властного правителя, тирана и друга Аристотеля и ученика Платона.

Город опустел в I веке до нашей эры – скорее всего, это было вызвано какой-то эпидемией, полагают ученые.