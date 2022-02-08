Путин и Макрон обсудили восстановление отношений между Баку и Ереваном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе прошедших накануне переговоров обсудили послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией, об этом рассказал российский лидер на совместной пресс-конференции с французским коллегой.

По его словам, была подчеркнула "позитивная роль российских миротворцев, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня и помогают налаживать мирную жизнь".

Путин также указал, что вместе с Макроном они "подтвердили важное значение деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе в решении насущных гуманитарных и социально-экономических проблем в регионе".

Кроме того, добавил российский лидер, французский президент проинформировал его об итогах недавней видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в которой участвовал также председатель Евросовета Шарль Мишель.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, у России есть вполне определенный запрос к Франции по поводу армяно-азербайджанского урегулирования. "Главная активность, которую хотела бы видеть Россия от Франции на этом направлении, заключается в том, чтобы Франция не мешала ни одному процессу. В первую очередь Париж должен перестать подогревать реваншистские настроения в Армении, а мы знаем, что французские политики регулярно этим занимаются. Также России нужно, чтобы Франция как одна из стран НАТО не втягивала Армению в натовские структуры", - сказал он.