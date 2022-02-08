Египет за две недели посетили 125 тыс россиян

8 фев. 9:35

В первые две недели 2022 года Египет посетили порядка 125 тыс российских туристов, рассказал посол РФ в Египте Георгий Борисенко в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что за весь 2021 год в Египте отдохнули более 700 тыс россиян. При этом до трагедии с самолетом в октябре 2015 года Египет входил в тройку самых популярных туристических направлений среди россиян - в 2014 году курорты Египта посетили 3,3 млн россиян.

"После закрытия прямого авиасообщения поток практически сошел на нет и оценивался в несколько десятков тысяч туристов в год после восстановления в 2018 году полетов между Москвой и Каиром", - отметил российский посол.

В настоящее время в каждом из аэропортов курортных Хургады и Шарм-эш-Шейха приземляются по 20-25 рейсов из России.