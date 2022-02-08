Коронавирус сформировал у россиян боязнь общественного транспорта – опрос

8 фев. 9:30

Большинство россиян в ходе стремительного роста числа заболевших новым штаммом коронавируса осознали, что болезнь стала агрессивнее, и они активно принимают меры для защиты своего здоровья, а каждый десятый отказался от поездок на общественном транспорте, - говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

"Для защиты здоровья большинство опрошенных жителей России (89%) носят медицинские маски в общественных местах, почти половина респондентов (48%) привились от коронавируса, еще 37% участников исследования регулярно обрабатывают руки санитайзерами, а 12% исключили пользование общественным транспортом", - говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Более серьезно стали относиться и к самоизоляции - 9% опрошенных стараются не выходить из дома без веской причины, а 5% респондентов в общественных местах даже носят перчатки.