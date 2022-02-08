Китай назвал НАТО порождением холодной войны

8 фев. 9:26

Представительство КНР в Евросоюзе назвало расширение НАТО бесполезным для усилий, которые предпринимаются для "обеспечения глобальной безопасности". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире", - сказано в документе.

Согласно данному заявлению, подобные попытки Альянса "лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере". "Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур", - подчеркивается в тексте.

В документе отмечается, что НАТО – это порождение холодной войны. "Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений" – говорится в заявлении.

Кроме того, Китай считает, что Альянсу необходимо "предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность".