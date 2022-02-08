Власти Казахстана вернули все школы к традиционному формату

8 фев. 9:20

Все школы в Казахстане заработают в традиционном формате с 14 февраля, соответствующее решение было вынесено на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения Covid-19.

"...С 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения", - цитирует сообщение Минобрнауки Sputnik Казахстан.

Напомним, после предыдущего заседания комиссии, которое прошло 24 января, школы с численностью до 600 детей уже перешли на полноценное "живое" обучение. В остальных школах офлайн-обучение было введено преимущественно для начальных классов с загруженностью не более чем наполовину, для остальных администрация школ должны была учитывать желание родителей обучать детей в очном формате.