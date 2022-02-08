СМИ: ВВС Украины безнадежно уступают ВКС России

8 фев. 8:58

У украинских военно-воздушных сил нет шансов на победу при столкновении с российскими Воздушно-космическими силами, - пишет американский журнал Forbes.

Военно-воздушный арсенал украинской армии в лучшем случае составит 125 фронтовых боевых самолетов, 71 из которых – истребитель, из котоых лишь 34 боеспособных двухмоторных Су-27 Flanker, - полагает автор материала, передает РИА Новости.

В то же время Россия может противопоставить семи десяткам действующих украинских истребителей сотни новых и гораздо более боеспособных самолетов, - констатируется в статье.

В любом случае, отмечает автор статьи, гипотетическое "сражение" будет, скорее всего, коротким и фатальным для ВВС Украины.