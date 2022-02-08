Жители США назвали потенциальных врагов страны - опрос

8 фев. 8:44

Политика нынешнего руководства США находит свое продолжение в умах рядовых американцев: Россия вошла в тройку стран, которые они считают враждебными, - показал опрос, проведенный изданием Politico с компанией Morning Consult.

Согласно материалам исследования, врагом США Россию считают 49% участников исследования. Союзником Россию назвали всего 3% опрошенных, еще 10% назвали ее "дружественной, но не союзником", а 24% считают РФ "недружественной, но не врагом", - передает РИА Новости.

На первое место по враждебности к своей стране американцы поставили КНДР: 64% опрошенных назвали страну "врагом" США. Иран "врагом" назвали 51% опрошенных, а Китай и Ирак - по 44% американцев.

Также более половины опрошенных считают, что конгрессу США стоит ввести превентивные "суровые санкции" против России, "чтобы не допустить нападения на Украину": 34% поддерживают такие санкции однозначно, еще 29% поддерживают в некоторой степени, а вот против таких санкций выступили лишь 16% респондентов.