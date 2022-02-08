Военные летчики ЮВО потренировались в небе Кубани

8 фев. 8:28

Летчики штурмового авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, отработали сложные элементы пилотажа - вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты и петлю "Нестерова", - сообщает пресс-служба округа.

"Летчики совершали полеты на новейших штурмовиках Су-25СМ3 на различных высотах от 150 до 3 тыс м, а также на скоростях от 300 до 800 км/ч. Полеты выполнялись одиночно и парами. Военнослужащие выполнили маневрирование на интервале между самолетами от 75 до 150 м и при изменении угла визирования. Кроме того, в воздухе летчики отработали перестроение боевого порядка - каждый экипаж выполнил функцию ведущего самолета", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В нынешнем году экипажи штурмовиков совершат более 1,6 тыс вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых отработают задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.